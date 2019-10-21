РПЛ

MetaratingsMetaratingsГончаренко назвал самую интересную команду РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
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Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ

Sport24.ru13:49

Гончаренко рассказал, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый интересный футбол

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Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ

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Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ

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Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ

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Тренер ЦСКА Гончаренко оценил игру «Ростова»

Газета.Ru18:13

Тренер ЦСКА: из конкурентов «Ростов» показывает самый интересный футбол

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В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
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В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ

На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru 07:19
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На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника

В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
161.ru 12:32
Общество

Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
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Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru 14:25
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
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«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге

Вести.Ru 16:25
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В Череповце на концерте «Алисы» задержали 28 человек

РБК 16:56
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Матч Кубка Англии был сорван из-за расистских выкриков

LiveResult.Ru вчера в 01:08
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Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Общество

Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони

Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
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Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 11:10
Армия и оружие

В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»

В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Общество

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Происшествия

В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
RT на русском 17:36
Общество

«Должна запылать уже вся страна» — на Украине оправдывают поджог коррупцией

На Украине пытаются высмеять поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под предлогом того, что имущество было получено на незаконно присвоенные деньги.
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Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
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Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании

Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
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Происшествия

Крупный пожар на складе на востоке Москвы потушен

Российская газета 18:15
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

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Политика

Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:36
Фигурное катание

15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания

By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
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Банки раздали долги взыскателям

В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Политика

США доставили в Одессу два списанных катера для ВМС Украины

Церемония по передаче двух катеров прошла 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе в США при участии экс-президента Украины Петра Порошенко.
Росбалт 08:52
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Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 04:48
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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