РПЛ
MetaratingsГончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Армия и оружие
На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника
В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Футбол
Матч Кубка Англии был сорван из-за расистских выкриков
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
Общество
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова
В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
Общество
«Должна запылать уже вся страна» — на Украине оправдывают поджог коррупцией
На Украине пытаются высмеять поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под предлогом того, что имущество было получено на незаконно присвоенные деньги.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы потушен
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Фигурное катание
15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания
By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Политика
США доставили в Одессу два списанных катера для ВМС Украины
Церемония по передаче двух катеров прошла 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе в США при участии экс-президента Украины Петра Порошенко.
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.