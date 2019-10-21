Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Политика Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Общество Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Происшествия В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Общество Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.

Политика Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.

Фигурное катание 15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.

Экономика Банки раздали долги взыскателям В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.

Политика США доставили в Одессу два списанных катера для ВМС Украины Церемония по передаче двух катеров прошла 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе в США при участии экс-президента Украины Петра Порошенко.