РПЛ
MetaratingsГончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
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Футбол
Тедеско: «Спартак» сейчас не в той ситуации, чтобы играть в атаку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что команда находится не в том положении, чтобы играть в атакующий футбол.
RT на русском 17:27
Здоровье
В Хасавюрте обсудили ситуацию с заражением сибирской язвой
Обсуждение проходило на правительственной комиссии.
Замана 13:12
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Происшествия
В Рязани пьяный полицейский насмерть сбил прохожего
Как сообщили YA62.ru в УМВД России по региону, сотрудник ОМВД по Советскому району Рязани, будучи нетрезв, за рулем Hyundai, в ночь на 20 октября, на Касимовском шоссе сбил 43-летнего жителя Рязани, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Росбалт 15:47
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском 10:09
Происшествия
Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения
В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК 16:50
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 15:18
Происшествия
В «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились сотрудники
У сотрудников гипермаркета «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге выявлена острая кишечная инфекция.
РБК 17:16
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 08:45
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru вчера в 21:05
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:20
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 09:51
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер фантастического боевика «Бладшот»
RuNews24.ru 07:06
Технологии
«Большая тройка» попросила не давать «Ростелекому» частоты без конкурса
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, который распределяет этот ресурс) планирует на заседании во вторник, 22 октября, выделить «Ростелекому» полосу частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе, следует из материалов комиссии (есть у РБК).
РБК 16:24
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой
Millionaire.ru 11:02
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 08:17
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и картошкой
Жители сирийского Камышлы закидали картошкой и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ вчера в 09:05
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 раскрыл ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру 16:28
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
Российская газета 07:31
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 05:37
Политика
Россия обвинила США в дискриминации
США заблокировали полноценную работу России на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Lenta.ru 17:23