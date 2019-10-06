РПЛ
Спорт-ЭкспрессГончаренко не стал отвечать на вопросы на пресс-конференции
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
|30′
|44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
|46′
|58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
|61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|67′
|77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
|85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|89′
Никола Влашич
|90′+3′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
11
Сантос
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
29
Бийол
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
18
Зайнутдинов
17
Норманн
8
Попов
25
Логашов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после домашнего матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3). — Эмоционально были готовы к матчу очень плохо, — сказал Гончаренко на пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Политика
Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа
Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03
Политика
Антонов предложил Вашингтону сесть за стол переговоров по РСМД
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон сесть за стол переговоров по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).
Известия 19:46
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Футбол
Байрамян с Шомуродовым выиграл спор у Карпина и остаются с волосами
Лучший футболист матча ЦСКА - «Ростов» (1:3) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 11:50
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол
«Барселона» разгромила «Севилью», Месси забил первый гол в сезоне
«Барселона» одержала уверенную победу над «Севильей» в матче 8-го тура Ла Лиги.
Sport24.ru 16:52
Футбол
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в Серии A и стал лидером
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в текущем сезоне Серии A и возглавил таблицу итальянского чемпионата, опережая команду Антонио Конте на одно очко.
Sport24.ru 16:45
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Политика
Трамп обвинил Байдена в коррупции и сотрудничестве с Китаем
Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента США и своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена в коррупции и тесном сотрудничестве с Китаем.
Коммерсантъ 15:02
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились
В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
DP.RU 04 октября в 11:42
Футбол
Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Чемпионат вчера в 16:00
Недвижимость
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 09:12
Происшествия
Серийный поджигатель автомобилей задержан во Владивостоке
Во Владивостоке задержан подозреваемый в серии поджогов автомобилей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
Primpress.ru 19:38
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Известия 20:25
Музыка
Лидер группы «Алиса» рассказал о новом альбоме
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев отметил, что новый альбом «Посолонь» получил меньше негативных отзывов, чем обычно.
Подмосковье Сегодня 04 октября в 02:34
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
Российская газета 14:14
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва вчера в 01:56
Политика
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Авто
Эксперты рассказали, почему опасно «выкатывать» бензин до загорания лампочки
Автоэксперты пояснили, что чем чревата ситуация, если регулярно "выкатывать" бензин до того момента, пока загорится лампочка уровня топлива.
Суть событий 10:59
Армия и оружие
Российские военные засекли более 30 пусков ракет в 2019 году
RT на русском 16:13
Армия и оружие
ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 14:14
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07