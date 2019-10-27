РПЛ

RT на русскомRT на русскомГончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
Можно вспомнить и как Фёдор Чалов не очень хорошо работал с мячом. Такие ситуации бывают, через них надо проходить. Когда ты обыгрываешь «Реал», ты взлетаешь очень высоко, но стоит упасть глубоко, чтобы вернуться.
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