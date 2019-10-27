Можно вспомнить и как Фёдор Чалов не очень хорошо работал с мячом. Такие ситуации бывают, через них надо проходить. Когда ты обыгрываешь «Реал», ты взлетаешь очень высоко, но стоит упасть глубоко, чтобы вернуться.

Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить

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