РПЛ

Sport24.ruSport24.ruГончаренко обматерил судью в перерыве матча «Сочи» — ЦСКА

У главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко произошел разговор на повышенных тонах с арбитром Станиславом Васильевым в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи». Когда команды уходили на перерыв, Гончаренко выражал Васильеву недовольство и в результате получил желтую карточку.
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