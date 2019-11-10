У главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко произошел разговор на повышенных тонах с арбитром Станиславом Васильевым в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи». Когда команды уходили на перерыв, Гончаренко выражал Васильеву недовольство и в результате получил желтую карточку.

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