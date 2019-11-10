РПЛ
Sport24.ruГончаренко обматерил судью в перерыве матча «Сочи» — ЦСКА
У главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко произошел разговор на повышенных тонах с арбитром Станиславом Васильевым в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи». Когда команды уходили на перерыв, Гончаренко выражал Васильеву недовольство и в результате получил желтую карточку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:51, Вашингтон
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Шоу-бизнес
Суд не стал разводить Лолиту с мужем
Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Футбол
Гол Азмуна принёс «Зениту» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса
Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Происшествия
Стало известно о загадочной смерти первой жены преподавателя СПбГУ
Историк Евгений Понасенков заявил, что первая жена преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, погибла при невыясненных обстоятельствах.
Происшествия
Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова
В беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой знаменитость рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова.
Армия и оружие
Киев и Донецк начали отвод сил и вооружения в районе Петровского
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Авто
Названы 5 ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
Эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали о пяти основных причинах, из-за которых вылетают шипы из шин.
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Происшествия
Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета
В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.
Общество
Легендарному изобретателю автомата Калашникова исполнилось бы 100 лет
Легендарному изобретателю автомата Калашникова исполнилось бы 100 лет.
Политика
Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу
Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
Музыка
Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре
Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Общество
Минюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам
Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Назван регион РФ, в котором мужчин больше, чем женщин
В Росстате назвали российский регион, в котором живет больше мужчин, чем женщин, пишет «Российская газета».