Футбол
Спорт-ЭкспрессГончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета вчера в 05:25
Энергетика
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Армия и оружие
Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США
Российская газета 07:45
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Армия и оружие
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу
США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:52
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Армия и оружие
«Искандер-М» поразил условного противника на учениях «Центр-2019»
Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа поразили учебную цель ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области.
ТАСС 18:08
Экономика
Подсчитано число российских туристов в Грузии
Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы.
Известия 17:25
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Автоспорт
Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы
В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
Motorsport.com Russia 08:52
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда
У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Политика
Владимир Путин выступил на Форуме оружейников в Ижевске
Президент России 19 сентября выступил с восьмиминутной речью на Форуме оружейников в Ижевске.
Деловой квадрат 11:23
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался, что счастлив с Ксенией Собчак
Отечественный режиссер Константин Богомолов откровенно признался, что счастлив с Ксенией Собчак.
Актуальные Новости 04:46
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана погиб военный
Военнослужащий киргизской армии погиб в результате перестрелке на границе с Таджикистаном.
Свободная Пресса 16 сентября в 23:53
Футбол
Вольфсбург — Александрия 3:1
Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Александрия» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Чемпионат 10:30
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ 17 сентября в 02:32
Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55
Армия и оружие
Новый двигатель для бомбардировщика B-52 прошел первые испытания
Американское подразделение британской компании Rolls-Royce провело первые испытания версии турбовентиляторного двигателя F130 для стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.
N+1 09:22
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Наука
Не голова, а компьютер
Британец, решив обмануть природу, вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо.
N+1 16 сентября в 15:11
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера
Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.
Комсомольская правда 11:45