Футбол
Спорт-ЭкспрессГончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
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Гончаренко — про 1:5 от «Лудогорца»: «Надо такие матчи пережить. Принять их тяжело, но надо»
Sport24.ruвчера в 17:26
«Через такие матчи тоже надо пройти». Гончаренко — после разгромного поражения в Лиге Европы
Sportbox.RUвчера в 17:25
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Политика
Трампа удивила фотография Трюдо в черном гриме
Президент США Дональд Трамп удивился снимком и видео канадского премьер-министра Джастина Трюдо в коричневом гриме.
Газета.Ru 13:11
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня вчера в 08:39
Общество
Минюст опроверг отмену профессиональных праздников
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
Вести.Ru 12:41
Происшествия
Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу
Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости вчера в 11:56
Киберспорт
GuardiaN вернулся в Natus Vincere
Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании Ладислава GuardiaN Ковача в состав по CS: GO.
Sportbox.RU 13:37
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Подозреваемый в убийстве двоих сотрудников спецсвязи задержан в Брянске.
Известия 13:29
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Футбол
Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила «Уфе» (0:1).
RT на русском 13:03
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
В Тбилиси начался антиправительственный митинг движения «Стыдно»
Несколько сотен человек вышли в пятницу в Тбилиси к зданию парламента Грузии на митинг движения "Стыдно", чтобы еще раз осудить действия властей во время жесткого разгона акции протеста 20 - 21 июня, в ходе которого пострадали сотни людей.
ТАСС 12:29
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Экономика
Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз
Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК.
Российская газета 01:33
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Происшествия
Псковскую журналистку Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма
Следствие предъявило обвинение журналистке Светлане Прокопьевой по статье об оправдании терроризма.
Московский Комсомолец 13:54
Путешествия
В Иркутской области ограничили туризм на Байкале
Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс 07:41
Политика
США ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
РИА Новости 10:56
Здоровье
От простуды помогают не все лекарства, рассказала врач Ирина Добрецова
Ирина Добрецова, являясь врачом общей практики, заявила, что далеко не все лекарства помогают в борьбе с простудой.
Южный Федеральный вчера в 15:51
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Теннис
Хромачева отстранена за попытку продать место в квалификации турнира
Российская теннисистка Ирина Хромачева отстранена на один месяц за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).
РИА Новости 13:32
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва 12:05