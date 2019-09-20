Футбол
Спорт-ЭкспрессГончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гончаренко — про 1:5 от «Лудогорца»: «Надо такие матчи пережить. Принять их тяжело, но надо»
Sport24.ruвчера в 17:26
«Через такие матчи тоже надо пройти». Гончаренко — после разгромного поражения в Лиге Европы
Sportbox.RUвчера в 17:25
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Происшествия
Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове
Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.
RT на русском 01:41
Происшествия
Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку
Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру вчера в 06:28
Культура
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019»
«Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.
Ореанда-Новости вчера в 09:16
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Известия вчера в 22:15
Происшествия
Двоих сотрудников Спецсвязи застрелили на вокзале «Брянск-I»
Как сообщают СМИ, неизвестными застрелены два сотрудника Спецсвязи. По некоторым данным, они были убиты выстрелами в голову.
БрянскToday 01:35
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали на видео
Труд 18 сентября в 09:22
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:15
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
News.ru вчера в 14:43
Религия
Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы
Фома вчера в 17:20
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Здоровье
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Авто
В России стартовали продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross
Стоимость автомобилей составляет от 1,91 до 2,256 миллиона рублей. Напомним, что Mitsubishi ранее показала тизер нового кроссовера.
RuNews24.ru вчера в 12:50
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
Известия 02:09
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 03:13
Технологии
Два воронежских вуза вошли в международный рейтинг университетов
Два воронежских вуза – ВГУ и медицинский университет – вошли в Московский международный рейтинг «Три миссии университета».
РИА Воронеж вчера в 13:00
Культура
Под Омском откроют первый сельский виртуальный концертный зал
В следующем году в Омской области планируется открыть первый сельский виртуальный концертный зал.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12