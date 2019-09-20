Футбол
Спорт-ЭкспрессГончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
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Гончаренко — про 1:5 от «Лудогорца»: «Надо такие матчи пережить. Принять их тяжело, но надо»
Sport24.ruвчера в 17:26
«Через такие матчи тоже надо пройти». Гончаренко — после разгромного поражения в Лиге Европы
Sportbox.RUвчера в 17:25
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Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
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Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru 12:02
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Культура
В Москве открылась мультимедийная выставка Никаса Сафронова
19 сентября в Государственном музее современной истории России состоялось открытие первой мультимедийной выставки Никаса Сафронова «Иные миры».
Культуромания вчера в 13:21
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 07:22
Игры
Reef Entertainment выпустит игру Terminator: Resistance
Мир фантастики 11:40
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру вчера в 08:18
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Происшествия
В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России
RT на русском 18 сентября в 23:45
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Российская газета 19:25
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3950X и новые Ryzen Threadripper выйдут в ноябре
Компания AMD сообщила, что третье поколение процессоров Ryzen Threadripper семейства Castle Peak выйдут уже в ноябре.
Игромания.ру 17:55
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Происшествия
Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля
В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Космос
«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского
Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
Lenta.ru вчера в 05:59
Футбол
ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
RT на русском 04:59
Наука
Авторы статьи о «смартфонной кости» передумали связывать ее со смартфонами
Авторы статьи про «смартфонную кость», которая якобы вырастает у молодых людей из-за пользования смартфонами, опубликовали поправки к своей работе.
N+1 вчера в 12:04
Экономика
В Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России
Всего с начала 2019 года и до введения запрета на полеты в эту страну общие расходы российских путешественников в Грузии составили $1,1 млрд — это 33% от того, что потратили за шесть месяцев этого года все приезжающие в Грузию туристы.
Газета.Ru 10:19
Культура
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ 17 сентября в 18:01