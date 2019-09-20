Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
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