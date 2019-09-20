Футбол
Спорт-ЭкспрессГончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:59, Вашингтон
Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня 13:18
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19:21
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Киберспорт
Рэпер Лил Уэйн снялся в трейлере Ghost Recon Breakpoint
Режиссёр Дэвид Литч, известный по фильму «Дэдпул 2» и первым двум частям «Джона Уика», снял трейлер Ghost Recon Breakpoint с живыми актёрами.
Игромания.ру вчера в 15:28
Футбол
Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс 18:35
Наука
Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр»
«Водяного монстра» длиной более 18 метров заметили в Восточном Китае местные жители.
МИР 24 17 сентября в 21:27
Политика
Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине.
РБК 20:40
Футбол
Манчестер Юнайтед — Астана 1:0
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной».
RT на русском 16:48
Политика
Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова
Аргументы недели 06:59
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань.
Ведомости вчера в 07:14
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском 16 сентября в 23:03
Футбол
Решение об участии Азмуна в матче с «Рубином» примут в день игры
Как стало известно «СЭ», решение по участию нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура премьер-лиги против «Рубина» примут в день игры — в субботу, 21 сентября.
Спорт-Экспресс 13:47
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Общество
Подготовка к отопительному сезону в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию
"Сахалинская коммунальная компания" вышла на финальный этап подготовки к старту отопительного сезона 2019/2020 — с 3 сентября в областном центре началось плавное заполнение тепловых сетей теплоносителем.
Сахалин.Инфо 20:32
Армия и оружие
Бомбардировщик США в марте отрабатывал удар по Калининградской области
Операция проводилась во время переброски американских самолетов в Великобританию Американский бомбардировщик В-52 в минувшем марте имитировал удар крылатыми ракетами по Калининградской области, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 21:19
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Происшествия
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости вчера в 07:05
Экономика
Россиян предупредили о невозможности сокращения рабочей недели
В ближайшем будущем в России невозможен переход на четырёхдневную рабочую неделю без снижения зарплат, заявили экономисты РАНХиГС.
Секрет фирмы вчера в 08:51
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Экономика
До 2021 года в Якутии на переселение «аварийки» потратят более 20 млрд рублей
До 2021 года в Якутии на переселение граждан из «аварийки» дополнительно выделят свыше 20 млрд рублей.
Строительная Газета 02:28
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Наука
Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды
Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий.
Naked Science 12:29
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН 09:39