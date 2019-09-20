Футбол
Спорт-ЭкспрессГончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
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«Через такие матчи тоже надо пройти». Гончаренко — после разгромного поражения в Лиге Европы
Sportbox.RUвчера в 17:25
Гончаренко — про 1:5 от «Лудогорца»: «Надо такие матчи пережить. Принять их тяжело, но надо»
Sport24.ruвчера в 17:26
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Экономика
Минфин РФ одобрил строительство платной трассы Москва-Владимир
КП - Владимир вчера в 04:04
Политика
США ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
РИА Новости 10:56
Политика
Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ
Представителей немецкой телерадиокомпании «Deutsche Welle» лишат аккредитации в России, если они снова не явятся на заседание комиссии Госдумы РФ по расследованию вмешательства во внутренние дела страны.
Новостной фронт 09:48
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Здоровье
Названа причина частых смертей от инфаркта у россиян по понедельникам
Россиянам рекомендуется ограничивать потребление алкоголя по понедельникам, поскольку именно в этот день учащаются случаи инфаркта миокарда.
Lenta.ru 10:54
Гаджеты
Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз
В России увеличился объем предзаказов на смартфоны Apple, а на модель iPhone 11 спрос вырос в десять раз, по сравнению с предыдущим годом.
VSE42.RU 18 сентября в 23:26
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Россия предложила турецким авиакомпаниям самолеты МС-21 и Superjet
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям приобрести самолеты МС-21 и Superjet 100.
ТК Звезда 03:46
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Политика
На Украине допустили возобновление закупок российского газа
Власти Украины рассмотрят возможность закупки определенного объема газа у России, речь идет не только о Газпроме, заявил 20 сентября министр энергетики этой страны Алексей Оржель.
REGNUM 08:40
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 07:37
Происшествия
В Петрозаводске диспетчер БСМП не передал вызов к тяжелому больному
18 сентября диспетчер петрозаводской станции скорой помощи не передал вызов к тяжелому больному, хотя свободная выездная бригада на тот момент была.
ГТРК Карелия 08:20
Футбол
Футболист «Спартака» Джикия пропустит матч с «Уфой»
Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия не сыграет в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы".
ТАСС 10:08
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о возможной причине болезни Заворотнюк
Вести Подмосковья 05:17
Политика
Медведев в шутку посоветовал Алиханову сменить карьеру
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку посоветовал калининградскому губернатору Антону Алиханову подумать об изменении направления карьеры, пишет в пятницу ТАСС.
Новый Калининград.Ru 10:10
Политика
Киев заявил о возможности выборов в Донбассе по законам Украины
Выборы в Донбассе должны проводиться на основе украинского закона, который не предусматривает существования самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) республик и «иностранных вооруженных формирований».
Известия 08:31