Футбол

ФАНФАНГончаренко объяснил разгром ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы. По словам наставника, его футболисты уступали сопернику в скорости. Это стало особенно заметно во втором тайме, когда ЦСКА пропустил все пять мячей.
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