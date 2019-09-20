Футбол
ФАНГончаренко объяснил разгром ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы. По словам наставника, его футболисты уступали сопернику в скорости. Это стало особенно заметно во втором тайме, когда ЦСКА пропустил все пять мячей.
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Футбол
Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс 18:35
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«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».
RT на русском 12:57
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Политика
Европарламент осудил Россию за попытки «обелить сталинский режим»
Почему-то на сессии ЕП не обсудили пакт между Польшей и той же гитлеровской Германией, не обсудили Мюнхенский сговор, в результате которого немцы и поляки вторглись в Чехословакию, не обсудили и не осудили действия режимов Франции и Британии в 1938 году, когда те фактически включили «зелёный свет» на оккупацию.
Военное обозрение 14:38
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Политика
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Наука
11 видов микропластика обнаружили в организме немецких детей
МедиаПоток вчера в 03:48
Политика
Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Политика
Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова
Аргументы недели 06:59
Происшествия
Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован
МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Кино
Фильм «Текст» может побороться за Оскар
Фильм «Текст» с Александром Петровым в главной роли может побороться за «Оскар», передает РИА Новости.
Авторадио 17 сентября в 02:50
Гаджеты
Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android
Российская газета 10:42
Армия и оружие
Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - сообщает газета.
РИА Новости 19:03
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily вчера в 11:36
Гаджеты
Хакер рассказал, почему нельзя пользоваться чужой зарядкой
Руководитель команды хакеров, которых нанимают для поиска уязвимостей в системах, Чарльз Хендерсон рассказал, на конференции для хареков «DEF CON Hacking Conference» в Лас-Вегасе, почему нельзя заряжать свой смартфон чужими проводами зарядных устройств.
ФедералПресс 06:58
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
Известия вчера в 11:56
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
МК-Спорт 15:25
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Наука
Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды
Исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака.
Naked Science 12:29
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
Глава Росгвардии считает приговор Устинову необоснованным
18 сентября Директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью журналистам российских изданий назвал приговор Павлу Устинову необоснованно жестким.
МонаВиста 08:05
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 вчера в 05:38
Наука
IBM обновила самый мощный коммерческий квантовый компьютер
Компания IBM обновила свою коммерческую квантовую вычислительную систему, увеличив её производительность в два раза.
Вести.Хайтек вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Гузеева публично призналась в своей фригидности
Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11