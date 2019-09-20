Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Главный тренер ЦСКА назвал разгромное поражение в Лиге Европы холодным душем

ТАСС17:38

«Через такие матчи тоже надо пройти». Гончаренко — после разгромного поражения в Лиге Европы

Sportbox.RU17:25

Гончаренко: «Трансферы — не причина такой игры с „Лудогорцем“»

Sport24.ru17:30

Виктор Гончаренко: «ЦСКА не играл безвольно. Мы уступили в командной скорости. Если Влашич теряет мяч на ровном месте...»

Спорт-Экспресс17:55

Гончаренко назвал причины крупного поражения ЦСКА от «Лудогорца» в Лиге Европы

RT на русском17:38

Гончаренко про 1:5: «Молодым ребятам тоже нужно пройти через такие матчи»

Sports.ru17:20

«Лудогорец» — ЦСКА — 5:1, 19 сентября 2019, Гончаренко – о поражении ЦСКА

Чемпионат17:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
Общество

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК 23:00
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Здоровье

Страховщики напомнили гражданам о допустимых сроках ожидания медпомощи

Стандарты оказания медицинской помощи прописаны в программе госгарантий оказания медпомощи и едины для всех, подчеркнул он.
News29.ru 14:41
Политика

Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка

Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.
ТАСС 17:11
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Известия 19:21
Футбол

ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги Европы

Футболисты российского ЦСКА проиграли болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:54
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Экономика

Экономия по диагонали: в России дешевеют «умные» телевизоры

По словам Валерии Андреевой, за три года доля ТВ с диагональю 45 дюймов (около 114 см) и выше выросла в 1,6 раза –– в 2019 году на большие ТВ приходится уже 20% продаж в штуках.
Известия 17:01
Экономика

Ветроэлектростанция появится в Заполярье

Как отмечается, ветроэлектростанция начнет работать в конце 2021 года.
Газета.Ru 21:32
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие

«Терминаторы» перебросили автомобили УАЗ на внешней подвеске

ТК Звезда 23:00
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Кино

Умер французский актёр Шарль Жерар

RT на русском 16:42
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Общество

Зарплаты директоров школ Забайкалья различаются в разы

По словам Васильевой, зарплата директора школы в Читинском и Забайкальском районах может различаться в разы.
Московский Комсомолец Чита 23:27
Происшествия

Задержанные суда КНДР доставили в Находку

Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Волейбол

Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап.
Чемпионат 17:09
Общество

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Коммерсантъ 14:08
Кино

Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор

Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor 13:00
Политика

Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине.
РБК 20:40
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Армия и оружие

КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ

Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.
РИА Новости 21:40
Политика

ОАК предложила турецким авиакомпаниям самолеты МС-21 и Superjet

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям купить российские самолеты МС-21 и Superjet 100.
Коммерсантъ 23:05
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН 09:39
Футбол

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета вчера в 00:55
Наука

Изобретен способ поиска новых антибиотиков

Goroday.ru 16:42
Экономика

Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года

17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное