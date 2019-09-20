Футбол
Спорт-ЭкспрессГончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
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Общество
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК 23:00
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Здоровье
Страховщики напомнили гражданам о допустимых сроках ожидания медпомощи
Стандарты оказания медицинской помощи прописаны в программе госгарантий оказания медпомощи и едины для всех, подчеркнул он.
News29.ru 14:41
Политика
Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка
Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.
ТАСС 17:11
Футбол
ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги Европы
Футболисты российского ЦСКА проиграли болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:54
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Экономика
Экономия по диагонали: в России дешевеют «умные» телевизоры
По словам Валерии Андреевой, за три года доля ТВ с диагональю 45 дюймов (около 114 см) и выше выросла в 1,6 раза –– в 2019 году на большие ТВ приходится уже 20% продаж в штуках.
Известия 17:01
Экономика
Ветроэлектростанция появится в Заполярье
Как отмечается, ветроэлектростанция начнет работать в конце 2021 года.
Газета.Ru 21:32
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском 16:42
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Общество
Зарплаты директоров школ Забайкалья различаются в разы
По словам Васильевой, зарплата директора школы в Читинском и Забайкальском районах может различаться в разы.
Московский Комсомолец Чита 23:27
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап.
Чемпионат 17:09
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor 13:00
Политика
Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине.
РБК 20:40
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Армия и оружие
КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ
Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.
РИА Новости 21:40
Политика
ОАК предложила турецким авиакомпаниям самолеты МС-21 и Superjet
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям купить российские самолеты МС-21 и Superjet 100.
Коммерсантъ 23:05
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН 09:39
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета вчера в 00:55
Наука
Изобретен способ поиска новых антибиотиков
Goroday.ru 16:42
Экономика
Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года
17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17