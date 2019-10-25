Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко останется в клубе после поражения от венгерского «Ференцвароша» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Как сообщает Федеральное агентство новостей, руководство армейцев не намерено увольнять белорусского наставника.

Спорт день за днем

Гончаренко останется в ЦСКА как минимум до зимы

Спорт день за днем

Происшествия Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.

Технологии Еще восемь смартфонов Huawei выпустят с Android 10 Попробовать возможности операционной системы можно будет владельцам восьми смартфонов, которые были выпущены под брендами Huawei или Honor.

Финансы Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.

Фигурное катание Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Шоу-бизнес Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.

Политика Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.

Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.

Культура Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.

Культура Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории «Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.

Футбол ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Хоккей Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер» Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.

Общество Канделаки высмеяла список «самых востребованных профессий» Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Здоровье На Украине зафиксирована вспышка дифтерии Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.

Экономика Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».