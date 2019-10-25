Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемГончаренко останется в ЦСКА как минимум до зимы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко останется в клубе после поражения от венгерского «Ференцвароша» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Как сообщает Федеральное агентство новостей, руководство армейцев не намерено увольнять белорусского наставника.
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Sportbox.RU07:40

Гончаренко останется в ЦСКА как минимум до зимы

Спорт день за днем09:41

СМИ: Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

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