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ЧемпионатЧемпионатГончаренко: первый же момент «Арсенала» закончился голом в ворота ЦСКА

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
Если не забиваешь голы, то сложно победить. До пропущенного гола не подпускали соперника к нашим воротам. Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут.
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