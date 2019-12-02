Если не забиваешь голы, то сложно победить. До пропущенного гола не подпускали соперника к нашим воротам. Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут.

Гончаренко: первый же момент «Арсенала» закончился голом в ворота ЦСКА

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