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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГончаренко прокомментировал свою дисквалификацию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своей дисквалификации за слова, произнесенные в адрес судей. По решению КДК РФС специалист пропустит одну игру, а еще одна встреча — условное наказание.
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Гончаренко о дисквалификации: «Мат мной был произнесен на всю страну, наказание должно было быть»

Sport24.ru06:24

Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию

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Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию за высказывания в адрес судей

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Виктор Гончаренко оценил своё наказание за нецензурные выражения

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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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