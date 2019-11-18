Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своей дисквалификации за слова, произнесенные в адрес судей. По решению КДК РФС специалист пропустит одну игру, а еще одна встреча — условное наказание.

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Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Политика В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика МВД Грузии направило спецназ к зданию парламента в Тбилиси 18 ноября МВД Грузии мобилизовало отряды специального назначения в Тбилиси возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент.

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Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

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Армия и оружие В Сирии подожгли российский патруль Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.

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