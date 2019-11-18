РПЛ
Спорт-ЭкспрессГончаренко прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своей дисквалификации за слова, произнесенные в адрес судей. По решению КДК РФС специалист пропустит одну игру, а еще одна встреча — условное наказание.
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Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Гаджеты
Новый смартфон Sony Xperia окажется рекордсменом по автономности
Компания Sony работает над новым смартфоном линейки Xperia, который обеспечит улучшенное время автономной работы.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые показала фото с новым избранником
Особо дотошные фанаты даже выяснили имя нового избранника певицы.
Политика
В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Политика
МВД Грузии направило спецназ к зданию парламента в Тбилиси
18 ноября МВД Грузии мобилизовало отряды специального назначения в Тбилиси возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Экономика
Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне
18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Политика
Пушков: Совет Польши Киеву по возвращению Крыма лишен смысла
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы министерства иностранных дел Польши и депутата Европарламента Витольда Ващиковского о шагах, которые Украине надо предпринять для возвращения Крыма и Донбасса.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Шоу-бизнес
Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа
Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен решила разорвать отношения со звездой Голливуда Джонни Деппом и вернуться на родину, сообщают британские СМИ со ссылкой на друзей россиянки.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Политика
Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Футбол
Чистяков рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную
Защитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал, как он узнал о вызове в национальную сборную.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.