РПЛ

ЧемпионатЧемпионатГончаренко рассказал об опыте работы с трибуны

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от работы с трибуны в матче 17-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0).
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