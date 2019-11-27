РПЛ
ЧемпионатГончаренко рассказал об опыте работы с трибуны
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от работы с трибуны в матче 17-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0).
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Футбол
Зенит — Лион 2:0
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