Футбол
ЧемпионатГончаренко рассказал об опыте работы с трибуны
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от работы с трибуны в матче 17-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0).
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Интернет
Найден способ взломать сообщения пользователей Android
Тысячи приложений для Android оказались подвержены атаке из-за уязвимости, с помощью которой можно выкрасть сообщения жертвы и файлы.
Политика
Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже
В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Авто
Porsche выпустит гиперкар с силовой установкой от болида Формулы-1
Компания Porsche не отказалась от идеи выпуска нового гиперкара и в качестве одного из вариантов его силовой установки рассматривает гибридную систему, изначально разработанную для Формулы-1.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Происшествия
Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
Политика
Меркель заявила, что Евросоюз не сможет себя защитить без НАТО
Канцлер Германиии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не сможет обеспечить собственную безопасность без НАТО.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала своего возлюбленного
Пользователи сети отметили, что Толкалина прекрасно смотрится рядом с возлюбленным.
Шоу-бизнес
Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого артиста
Хореограф Алла Сигалова в студии проекта «Судьба человека» рассказал о том, что 9 лет являлась любовницей женатого артиста.
Спорт
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель» в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин в среду, 27 ноября, посетил в Санкт-Петербурге клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором сам глава государства занимался спортом много лет назад.
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Авто
Новый Kia Sorento впервые сфотографировали без камуфляжа
Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Политика
Newsweek (США): бывший руководитель администрации Бориса Ельцина уверен, что через пять лет Владимир Путин не будет президентом России (Newsweek)
Президент России Владимир Путин не хочет оставаться у власти после истечения срока своих полномочий и к 2024 году уйдет в отставку — таков прогноз руководителя администрации первого президента России Бориса Ельцина.
Общество
Роскомнадзор предостерег россиян от мошенников в «Черную пятницу»
В Сети активизировались мошеннические сайты с акцией "Черная пятница", которые незаконно собирают пользовательские данные под видом распродаж.
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Экономика
Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ
Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 3,8 тысячи рублей, подсчитали в Сбербанке.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Общество
Количество желающей уехать из России молодежи достигло рекорда
Более половины граждан в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России — это рекордный показатель с 2009 года.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Происшествия
В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 14 человек
По информации регионального УМВД, в ДТП пострадали 14 человек, которые ехали в автобусе. Пять пассажиров госпитализированы.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".