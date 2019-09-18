Футбол

Sport24.ruSport24.ruГончаренко рассказал, в чем причина большого количества травм в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о череде травм в команде и об их причинах.
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Гончаренко высказался о травмах в ЦСКА

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Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
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Вышел второй трейлер детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
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В полиции назвали причину взрыва в общежитии в Златоусте

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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

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Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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В Нижнем Тагиле суд вынес приговор трём бывшим полицейским

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