Футбол

Sport24.ruSport24.ruГончаренко рассказал, в чем причина большого количества травм в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о череде травм в команде и об их причинах.
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