РПЛ

Sport24.ruSport24.ruГончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ

2 фото
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс «Ростова», отвечая на вопрос о том, какая из команд РПЛ, борющихся за чемпионство, показывает самый интересный футбол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ

Sport24.ru13:49

Гончаренко рассказал, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый интересный футбол

Чемпионат14:30

Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ

Советский спорт15:17

Тренер ЦСКА: из конкурентов «Ростов» показывает самый интересный футбол

МК-Спорт15:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался

Газета.Ru 11:29
Происшествия

На Украине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики

Вертолет Robinson R44 потерпел авиакатастрофу в Полтавской области, погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины 43-летний Тарас Кутовый.
Вести.Ru 15:52
Происшествия

Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК

В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.
РБК 13:48
Политика

Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу

Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
ТАСС 10:58
Общество

Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии

Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.
Чемпионат 14:56
Политика

Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при

Газета.Ru 14:57
Армия и оружие

Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР

Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
Общество

Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России

В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 10:24
Политика

Путин ввел Вышинского в состав СПЧ

Вышинский сообщил, что в составе СПЧ будет заниматься правами российских журналистов на территории других государств, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 14:19
Политика

Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины

«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
РБК 15:33
Политика

Die Welt – Путин одержал победу без войны

Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 17:32
Политика

Посольство РФ опровергло данные Чехии о «российской шпионской сети»

Российское посольство не имеет отношения к раскрытой в Чехии сети агентов, о чем ранее 21 октября заявил директор чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка.
Газета.Ru 15:19
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Вечерний курьер 12:32
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Авто

Ещё одним внедорожником меньше: Mitsubishi Pajero уходит из России

Легендарный внедорожник четвёртого поколения уже покинул рынки родной Японии и Европы, а теперь готовится попрощаться с Россией: с 1 ноября дилеры начнут распродавать финальную партию из 500 машин.
Колёса.ru 12:08
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Политика

США не выдали визы 8 россиянам для участия в работе комитета ГА ООН

Соединенные Штаты не выдали визы для участия в работе Первого комитета ГА ООН восьми россиянам, передает ТАСС, ссылаясь на заместителя постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова.
Аргументы и Факты 15:35
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Экономика

В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 11:30
Авто

АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line

Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 06:00
Космос

Ученые раскрыли тайну формирования крупных молекул углеводородов на Титане

AstroNews.ru 18 октября в 17:07
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 10:33
Экономика

Банки раздали долги взыскателям

В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 10:18
Политика

Поклонской отказали в визе в Японию

Московский Комсомолец 11:44
Экономика

В России пересмотрят реформу ОСАГО

Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы пересмотрят параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года.
Известия 13:12
Кино

В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное