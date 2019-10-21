РПЛ
Sport24.ruГончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс «Ростова», отвечая на вопрос о том, какая из команд РПЛ, борющихся за чемпионство, показывает самый интересный футбол.
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Происшествия
На Украине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики
Вертолет Robinson R44 потерпел авиакатастрофу в Полтавской области, погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины 43-летний Тарас Кутовый.
Вести.Ru 15:52
Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.
РБК 13:48
Политика
Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
ТАСС 10:58
Общество
Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии
Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.
Чемпионат 14:56
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Армия и оружие
Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР
Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
Общество
Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 10:24
Политика
Путин ввел Вышинского в состав СПЧ
Вышинский сообщил, что в составе СПЧ будет заниматься правами российских журналистов на территории других государств, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 14:19
Политика
Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
РБК 15:33
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 17:32
Политика
Посольство РФ опровергло данные Чехии о «российской шпионской сети»
Российское посольство не имеет отношения к раскрытой в Чехии сети агентов, о чем ранее 21 октября заявил директор чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка.
Газета.Ru 15:19
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Вечерний курьер 12:32
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Авто
Ещё одним внедорожником меньше: Mitsubishi Pajero уходит из России
Легендарный внедорожник четвёртого поколения уже покинул рынки родной Японии и Европы, а теперь готовится попрощаться с Россией: с 1 ноября дилеры начнут распродавать финальную партию из 500 машин.
Колёса.ru 12:08
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Политика
США не выдали визы 8 россиянам для участия в работе комитета ГА ООН
Соединенные Штаты не выдали визы для участия в работе Первого комитета ГА ООН восьми россиянам, передает ТАСС, ссылаясь на заместителя постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова.
Аргументы и Факты 15:35
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 06:00
Космос
Ученые раскрыли тайну формирования крупных молекул углеводородов на Титане
AstroNews.ru 18 октября в 17:07
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 10:33
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 10:18
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Московский Комсомолец 11:44
Экономика
В России пересмотрят реформу ОСАГО
Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы пересмотрят параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года.
Известия 13:12
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv 14:05