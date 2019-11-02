Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемГончаренко считает, что Вилков мог не удалять игрока ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Главный тренер ЦСКА не стал винить арбитра Михаила Вилкова в удалении Яки Бийола. Однако отметил, что судьи могли бы оставить команды в равных составах. ЦСКА сохранил ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России, оставшись в меньшинстве с 54-й минуты.
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