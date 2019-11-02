Футбол
Спорт день за днемГончаренко считает, что Вилков мог не удалять игрока ЦСКА
|45′+1′
Никола Влашич
|52′
Яка Бийол
|54′
Яка Бийол
|55′
Вадим Карпов
|60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
|60′
|64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|67′
Александр Ерохин
|73′
|78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
|86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
|89′
|90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
|90′+4′
Вильмар Барриос
|90′+6′
|90′+6′
Марио Фернандес
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
17
Шатов
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
7
Азмун
22
Дзюба
21
Ерохин
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
14
Набабкин
29
Бийол
27
Гогуа
8
Влашич
20
Кучаев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер ЦСКА не стал винить арбитра Михаила Вилкова в удалении Яки Бийола. Однако отметил, что судьи могли бы оставить команды в равных составах. ЦСКА сохранил ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России, оставшись в меньшинстве с 54-й минуты.
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