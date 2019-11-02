Главный тренер ЦСКА не стал винить арбитра Михаила Вилкова в удалении Яки Бийола. Однако отметил, что судьи могли бы оставить команды в равных составах. ЦСКА сохранил ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России, оставшись в меньшинстве с 54-й минуты.

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Гончаренко считает, что Вилков мог не удалять игрока ЦСКА

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