Футбол

ФАНФАНГончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, в клубе изначально понимали, что текущий сезон будет складываться для команды непросто.
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Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

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СМИ: Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
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В Макгрегора бросили бутылку во время открытой тренировки в Москве

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Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
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В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
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Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
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Футболисты московского ЦСКА со счетом 0:1 проиграли венгерскому "Ференцварошу" в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.
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Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
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Исинбаева раскритиковала кумиров молодёжи и сама нарвалась на критику

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«Рубин» и «Урал» откроют 14-й тур РПЛ

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Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
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В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» сообщают о проблемах со связью.
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Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
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RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

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Виктор Михайлович Гончаренко
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Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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