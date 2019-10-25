Футбол
ФАНГончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА
Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, в клубе изначально понимали, что текущий сезон будет складываться для команды непросто.
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Энергетика
«Газпром» спрогнозировал прирост запасов газа на шельфе Арктики
«Газпром» ожидает прирост запасов природного газа на арктическом шельфе в размере 1,5 млрд т условного топлива до 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статью генерального директора ООО «Газпром геологоразведка» Всеволода Черепанова в корпоративном журнале.
РБК 11:42
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ 10:05
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
Вести.Ru вчера в 20:14
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель
В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Комсомольская правда 11:43
Общество
В Макгрегора бросили бутылку во время открытой тренировки в Москве
Вечерняя Москва 11:17
Общество
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
РИА Новости 09:05
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Политика
Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
РЕН ТВ 06:49
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Футбол
Футболисты ЦСКА проиграли «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА со счетом 0:1 проиграли венгерскому "Ференцварошу" в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.
ТАСС Спорт вчера в 14:47
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Спорт
Исинбаева раскритиковала кумиров молодёжи и сама нарвалась на критику
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева возмутилась тем, кто сейчас является примером для молодёжи.
Аргументы недели 02:58
Футбол
«Рубин» и «Урал» откроют 14-й тур РПЛ
Нева Спорт вчера в 23:30
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 06:43
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Общество
Абоненты свердловского сотового оператора остались без связи
В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» сообщают о проблемах со связью.
REGNUM 11:42
Происшествия
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес
Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра
Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
Wday.ru 08:36
Шоу-бизнес
Сестра Меган Маркл считает ее лицемеркой
Старшая сестра Маркл Саманта жестко раскритиковала родственницу. Она выступила на американском телевидении и уличила Меган в лицемерии.
Bimru.ru 11:20
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье
Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53