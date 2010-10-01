Футбол
ФАНГончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА
Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, в клубе изначально понимали, что текущий сезон будет складываться для команды непросто.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:26, Вашингтон
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 08:09
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»
Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».
РБК 09:40
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Общество
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Политика
Песков оценил слова о долге Трампа перед Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ США о том, что американский лидер Дональд Трамп в долгу у президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 07:56
Происшествия
В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила
В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Известия 09:31
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены".
РИА Новости 01:00
Политика
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ
В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
REGNUM 07:41
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Общество
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM вчера в 22:09
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
РИА Новости 05:29
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
Актуальные Новости 08:10
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации
Российская газета 07:29
Энергетика
Сын Патрушева покинул пост замглавы «Газпром нефти»
Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу.
Интерфакс 08:30
Армия и оружие
Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии
Никаких американских наземных сил на северо-востоке Сирии не будет, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Вести.Ru 09:52
Авто
Volkswagen представит новый Golf
Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.
Inc-news.ru вчера в 05:06
Происшествия
Подозреваемый в утечке данных клиентов банков получил 40 тысяч рублей
«Предварительным расследованием установлено, что Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО «Национальная служба взысканий», из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через интернет третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 10:21
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27