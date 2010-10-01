Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, в клубе изначально понимали, что текущий сезон будет складываться для команды непросто.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома» Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».

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Общество Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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