Футбол

ФАНФАНГончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, в клубе изначально понимали, что текущий сезон будет складываться для команды непросто.
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Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

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