Футбол
News.ruГончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается
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Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака»
Загребское «Динамо» стало первой командой в истории Лиги чемпионов, которая проиграла 13 гостевых матчей основной стадии турнира подряд.
Евро-футбол.ру вчера в 17:40
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
Авто
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно
У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю 08:15
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Недвижимость
В Челябинске подорожали новостройки
По итогам третьего квартала 2019 года, в Челябинске цена на новостройки увеличилась на 1,4% – с 39 891 до 40 449 рублей за квадратный метр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследование Domofond.ru.
Доступ1 01:51
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Футбол
ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче футбольной Лиги Европы
Российский футбольный клуб ЦСКА в Москве проведет матч против испанского "Эспаньола" в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы.
ТАСС 18:25
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Коммерсантъ 13:55
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Политика
Трамп заявил о намерении «поладить» с Россией
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерениях Вашингтона поладить с Москвой.
iReactor 18:00
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU вчера в 23:54
Происшествия
Завод «Кристалл» в Дзержинске после взрывов оштрафовали на 1,1 млн руб
Завод по производству взрывчатки «Кристалл» в Дзержинске оштрафовали на 1,1 млн руб. из-за нарушений по охране труда.
РБК 19:05
Армия и оружие
КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки
"Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 18:36
Происшествия
В Саратове 30-летний отец с двумя детьми выпал из окна девятого этажа
30-летний мужчина с двумя маленькими детьми – 1,5-годовалым мальчиком и 4-летней девочкой на руках, выпал из окна на девятом этаже.
Регион online вчера в 13:27
Космос
NASA хочет докупить места на «Союзах»
Американское аэрокосмическое агентство NASA может докупить у "Роскосмоса" дополнительные места на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 г. Как сообщают "Известия" со ссылкой на первого заместителя начальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максима Харламова, агентство уже ведет переговоры с российской стороной.
Вести.Финанс вчера в 23:48
Технологии
Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
Известия 06:54
Политика
МИД Британии приветствовал подписание «формулы Штайнмайера»
МИД Британии приветствует подписание "формулы Штайнмайера" и заявления Москвы и Киева, свидетельствующие о стремлении к достижению мира в Донбассе, говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 18:25
Шоу-бизнес
Украинский пранкер напал на Джастина Тимберлейка в Париже
Джастин Тимберлейк вместе со своей женой Джессикой Билл приехал на модный показ, однако во время прохода по дорожке на него напал украинский пранкер Виталий Седюк, который схватил певца за ногу, в результате чего тот едва не упал.
iReactor 17:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Политика
Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
RT на русском 16:43
Наука
Разработана недорогая альтернатива блокчейну
По словам исследователей, если система блокчейн считает, что каждый человек является потенциальным мошенником и хочет обмануть систему, то их алгоритм работает по совершенно обратному принципу.
Naked Science 30 сентября в 14:17
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14