Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.

Гончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается

Политика Губернатор Воскресенский принял участие в совещании у Путина Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял участие в совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, которое провел в Москве президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Сбербанк проводит расследование возможной утечки данных клиентов Сбербанк прокомментировал информацию об утечке персональных данных клиентов.

Шоу-бизнес Анна Седокова неожиданно сменила имидж Как призналась сама певица, сменить образ ей потребовалось для фотосессии. Недавно Анна опубликовала снимок со своими детьми и без макияжа.

Общество Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.

Общество В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.

Политика Делегация КНДР вылетела на переговоры с США Делегация КНДР вылетела на переговоры с США. Самолет с делегацией приземлился в аэропорту Пекина, где произойдет пересадка в Стокгольм.

Общество В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Политика Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.

Политика Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Авто Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения Российские дилеры Toyota сегодня начинают прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.

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Происшествия Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Здоровье Врачи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 подали заявления на увольнение из-за маленьких зарплат.