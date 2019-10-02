Футбол

News.ruNews.ruГончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается

Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.
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Виктор Гончаренко: не надо смотреть на место «Эспаньола» в турнирной таблице

Вести.Ru09:11

Гончаренко: «ЦСКА не нужно смотреть на место „Эспаньола“ в турнирной таблице»

Sport24.ru07:12

Ганчаренко: «За год после победы над „Реалом“ мы прибавили больше всего в опыте»

Евро-футбол.ру07:38

Виктор Гончаренко: «„Старая версия“ ЦСКА еще не просматривается, но мы к ней идем»

Спорт-Экспресс08:30

Гончаренко рассказал, как изменился ЦСКА по сравнению с матчами с «Реалом»

Чемпионат07:23

Гончаренко: футболисты ЦСКА не должны недооценивать «Эспаньол» перед матчем ЛЕ

ТАСС08:09

Виктор Гончаренко: Результаты «Эспаньола» не должны вводить нас в заблуждение

Советский спорт08:02
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Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

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Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной

Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Политика

Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 08:53
Политика

Песков прокомментировал назначение бывшего главы ДНР мэром Элисты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР Дмитрия Трапезникова мэром Элисты является решение руководителя региона и комментарии об этом лучше получать именно у него.
Дождь 30 сентября в 11:03
Общество

Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

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Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
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Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
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Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину

Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК РФ Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Общество

Названы уже страдающие от изменения климата города России

Телеканал 360° 00:55
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Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Футбол

КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершению встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован в сумме на 100 тыс. рублей.
RT на русском 09:18
Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Газета.Ru 07:04
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Наука

Главным источником пластиковых отходов оказались корабли

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Врачи в Бурятии достали из желудка 19-летней девушки ком волос весом в два килограмма. Пациентка чувствует себя хорошо.
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Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя

RuNews24.ru 03:31
Политика

Резник ответил на критику Макарова в связи с выступлениями на митингах

В среду, 2 октября, депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник ответил спикеру парламента Вячеславу Макарову на критику из-за выступления оппозиционера на московском митинге.
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Кино

Warner Bros. ищет юного Нео для «Матрицы 4»

Киностудия Warner Bros. намерена найти актера, который сыграет юного Нео в фантастическом фильме "Матрица 4".
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Илон Маск на видео показал внутренний вид звездолета SpaceX

Илон Маск на видео показал, как на самом деле изнутри выглядит звездолет Starship, созданный компанией SpaceX.
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Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели

Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга планируется открыть для пассажиров до 4 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.
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В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
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Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
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