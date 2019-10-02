Футбол
News.ruГончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается
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Политика
Трамп назвал госпереворотом дело об импичменте против него
Трамп назвал государственным переворотом дело об импичменте против него, инициированное демократами в нижней палате конгресса.
Российская газета вчера в 22:21
Происшествия
Пропавшую в начале сентября Наталью Устинову нашли мертвой
36-летняя Наталья Устинова пропала 6 сентября.
Навигатор вчера в 07:24
Политика
Путин сделал замечание корреспонденту NBC за искажение смысла своих слов
Президент РФ Владимир Путин поправил модератора пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, отметив, что тот неверно интерпретировал его слова в интервью Financial Times.
РИА Новости 09:12
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК 30 сентября в 01:01
Политика
Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова
Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.
REGNUM 09:51
Здоровье
Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Пензенской области
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019-2024 годах в Пензенской области планируют открыть 10 подобных центров, из них пять – в Пензе и пять – в районах области.
АиФ Пенза 02:01
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
РИА Новости 08:53
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Происшествия
Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
На призыв показаться топлес журналистка не растерялась и ответила – она погрозила указательным пальцем, а потом и вовсе показала жест «палец вниз».
МИР 24 06:19
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Футбол
«Барселона» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.
Sports.ru 05:36
Здоровье
В Балашихинском роддоме на свет появился ребенок-богатырь
Discover24 вчера в 03:25
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.
ТАСС вчера в 06:51
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
Чаще всего россияне искали песню «Плакала» украинской группы Kazka. В статистику вошли запросы с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года.
RuNews24.ru 01:23
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва вчера в 07:18
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Известно, что женщина за деньги позволила знакомому совершить насилие над собственными дочерьми. Об этом сообщает СК РФ по региону.
9111.ru 30 сентября в 07:11
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin
Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 39 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня вчера в 15:57
Политика
Меркель заявила, что о снятии санкций с России говорить ещё рано
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя подписание «формулы Штайнмайера» заявила, что говорить об отмене антироссийских санкций ещё рано.
News.ru 10:24
Культура
Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»
ФедералПресс 00:46
Авто
Эксперты объяснили, стоит ли зимой прогревать двигатель в машине
Стоит отметить, что частый прогрев двигателя в холодное время года может привести к недостаточному количеству смазочного материала во внутренней части блока двигателя.
Экономика сегодня вчера в 00:40