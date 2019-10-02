Футбол

News.ruNews.ruГончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается

Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.
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Виктор Гончаренко: не надо смотреть на место «Эспаньола» в турнирной таблице

Вести.Ru09:11

Гончаренко: футболисты ЦСКА не должны недооценивать «Эспаньол» перед матчем ЛЕ

ТАСС08:09

Ганчаренко: «За год после победы над „Реалом“ мы прибавили больше всего в опыте»

Евро-футбол.ру07:38

Виктор Гончаренко: «„Старая версия“ ЦСКА еще не просматривается, но мы к ней идем»

Спорт-Экспресс08:30

Гончаренко рассказал, как изменился ЦСКА по сравнению с матчами с «Реалом»

Чемпионат07:23

Гончаренко: «ЦСКА не нужно смотреть на место „Эспаньола“ в турнирной таблице»

Sport24.ru07:12

Виктор Гончаренко: Результаты «Эспаньола» не должны вводить нас в заблуждение

Советский спорт08:02
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Центр имени Блохина не получал заявлений об увольнении онкологов

Телеканал 360° 30 сентября в 09:43
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Скворцова рассказала о переходе на новую систему зарплат врачей

Переход на отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Экономика сегодня 12:32
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Директор Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк появляются почти каждый день, но лишь малое количество из них соответствуют действительности и подтверждены фактами или словами близких 48-летней актрисы.
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Стали известны сроки возвращения Малкома

Стали известны сроки возвращения бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Малкома в стан сине-бело-голубых.
Газета.Ru 09:28
Экономика

Путин рассказал о работе России в сфере СПГ

Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики с учетом спроса на сжиженный природный газ в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:11
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
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«ИП Пирогова» получила ТЭФИ как лучший дневной телевизионный сериал

Сегодня успех «ИП Пирогова» подтвердился в очередной раз. На церемонии вручения «ТЭФИ — 2019» проект признали лучшим дневным сериалом.
Вокруг ТВ 07:56
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Армия и оружие

Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе

"Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", — заявили в Минобороны Украины.
ИА Новороссия 12:30
Происшествия

Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
BFM.ru 12:18
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17

Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Наука

Люди станут неуязвимыми к радиации

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили механизм работы белка Dsup, который был найден в тихоходках и способен защищать ДНК от радиации.
Lenta.ru 10:59
Общество

Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика

Куратор санкционной политики США уйдет в отставку

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
Ведомости 12:58
Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Газета.Ru 07:04
Энергетика

«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Армия и оружие

Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35

Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt.
Российская газета вчера в 05:36
Общество

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Политика

Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма

В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру вчера в 06:00
Политика

ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41
Политика

На Майдан вышли люди с протестами против «капитуляции» в Донбассе

РБК 13:50
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Авто

Объявлены цены и комплектации новой Toyota RAV4 в России

Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
Новые автомобили вчера в 04:23
Футбол

«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова

Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Экономика

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
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Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге

Актуальные Новости вчера в 12:10
Происшествия

Борец джиу-джитсу травмировал полицейских при задержании в Москве

РИА Новости 12:00
Политика

На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера

В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
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Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

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Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
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