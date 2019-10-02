Футбол

News.ruNews.ruГончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается

Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Виктор Гончаренко: не надо смотреть на место «Эспаньола» в турнирной таблице

Вести.Ru09:11

Виктор Гончаренко: Результаты «Эспаньола» не должны вводить нас в заблуждение

Советский спорт08:02

Ганчаренко: «За год после победы над „Реалом“ мы прибавили больше всего в опыте»

Евро-футбол.ру07:38

Виктор Гончаренко: «„Старая версия“ ЦСКА еще не просматривается, но мы к ней идем»

Спорт-Экспресс08:30

Гончаренко рассказал, как изменился ЦСКА по сравнению с матчами с «Реалом»

Чемпионат07:23

Гончаренко: «ЦСКА не нужно смотреть на место „Эспаньола“ в турнирной таблице»

Sport24.ru07:12

Гончаренко: футболисты ЦСКА не должны недооценивать «Эспаньол» перед матчем ЛЕ

ТАСС08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Политика

Лавров: плана Б по минским соглашениям быть не может

Как сообщает Первый канал, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами прокомментировал подписание в Минске "формулы Штайнмайера" и заявил, что не существует никакого плана Б по минским соглашениям.
Московский Комсомолец 16:27
Спорт

Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

RT на русском 16:10
Общество

Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»

Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
Здоровье

Диетолог назвала самое вредное мясо

Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
Российская газета 12:03
Политика

Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»

Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».
Lenta.ru 15:50
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU вчера в 04:11
Происшествия

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия 16:01
Спорт

Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов

Известный критик допинга и России написал следующее: — В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Спорт-Экспресс 11:06
Экономика

ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию.
РБК 12:25
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Армия и оружие

СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Происшествия

Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Политика

Меркель рассказала о возможности снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала подписание "формулы Штайнмайера" и санкций против России, сообщает РИА Новости.
Sputnik Таджикистан 10:56
Энергетика

«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Происшествия

Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

Известия 06:01
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Политика

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Футбол

«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса

«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Чемпионат 16:51
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Происшествия

СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ 09:54
Хоккей

Ак Барс — СКА 2:1 (3-й период)

Петербургский дневник 15:08
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Политика

Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров

Национальная служба новостей 01:00
Политика

«Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады

«Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.
Rusvesna.su 14:40
Шоу-бизнес

Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге

Актуальные Новости вчера в 12:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное