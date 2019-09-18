Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» покомментировал ситуацию с травмами в команде.

Гончаренко высказался о травмах в ЦСКА

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