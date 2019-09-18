Футбол
ЧемпионатГончаренко высказался о травмах в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» покомментировал ситуацию с травмами в команде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Виктор Гончаренко: Если есть вероятность усугубить повреждение Шарлия, мы не будем рисковать
Спорт день за днем12:31
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Политика
Украинских депутатов осадили в ОБСЕ из-за представителей Крыма
Член украинской делегации сегодня дважды попытался лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека.
Утро.ru 16 сентября в 13:03
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Армия и оружие
ВМФ РФ к концу 2019 года получит модернизированный МРК «Смерч»
Продолжаются ходовые испытания модернизированного малого ракетного корабля Тихоокеанского флота «Смерч».
REGNUM вчера в 06:56
Армия и оружие
Эр-Рияд докажет причастность Ирана к атакам на НПЗ
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Эр-Рияда есть и они будут представлены 18 сентября.
Телеканал 360° 01:52
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Политика
Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев на трёхсторонних консультациях по газу с участием ЕС предложит России заключить новый транзитный контракт на 10 лет.
RT на русском 08:13
Кино
«Щегол» от Warner Bros. с провалом стартовал в прокате
Кинофильм «Щегол» от американской студии Warner Bros. с провалом стартовал в мировом прокате.
iReactor вчера в 23:44
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Общество
Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Ведомости 02:29
Происшествия
СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области
В СУ СК России по Челябинской области заявили, что гибель мужчины в Златоусте произошла из-за взрыва самодельной гранаты.
RT на русском 13:41
Фигурное катание
Дина Аверина стала победительницей ЧМ в упражнениях с мячом
Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
Газета.Ru вчера в 13:00
Здоровье
Онкологи перечислили 6 признаков прогрессирующего рака яичек
Британские врачи-онкологи назвали шесть основных признаков прогрессирующего рака яичек.
Дни24 16 сентября в 11:55
Финансы
Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти
Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 16 сентября в 07:37
Гаджеты
В России открылся предзаказ на новые iPhone
Rambler News Service 02:33