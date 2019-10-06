РПЛ

RT на русскомRT на русскомГончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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