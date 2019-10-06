Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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