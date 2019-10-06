РПЛ
RT на русскомГончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
|30′
|44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
|46′
|58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
|61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|67′
|77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
|85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|89′
Никола Влашич
|90′+3′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
11
Сантос
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
29
Бийол
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
18
Зайнутдинов
17
Норманн
8
Попов
25
Логашов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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