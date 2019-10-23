Футбол
RT на русскомГончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матча Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:44, Ашберн
Армия и оружие
Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены. Я выступлю с заявлением в 11.00 (18.00 мск) из Белого дома.
Экономика
ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке
ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).
Общество
Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Происшествия
Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ
По словам собеседника издания, кладбище удалось обнаружить благодаря тому, что некоторые члены группировки активно сотрудничают со следствием.
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Здоровье
В Алтайском крае по поручению губернатора проверят проблемную больницу
Центральную районную больницу (ЦРБ) Ключевского района в Алтайском крае проверят по поручению губернатора региона Виктора Томенко.
Авто
Honda представила хэтчбек Jazz новой генерации
В рамках Токийского автосалона японский автопроизводитель Honda презентовал хэтчбек Jazz нового поколения и его вседорожную модификацию Jazz Crosstar.
Футбол
Вратаря турецкой команды удалили на 11-й секунде матча
Общество
Российским пиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
Здоровье
Врачи в Домодедово спасли ногу пациента от ампутации
Специалисты Домодедовской центральной городской больницы спасли ногу пациента от ампутации.
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»
Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по росту российской банковской системы
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для российского банковского сектора с «позитивного» на «стабильный», говорится в отчете агентства, поступившем в РБК.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
Происшествия
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в Киеве
Сотрудники киевской полиции установили личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева.
Экономика
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Авто
АвтоВАЗ приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
Как выяснили журналисты Auto.Mail.ru, на АвтоВАЗе приостановлен выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG, причем их не производят с начала октября.
Политика
В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.