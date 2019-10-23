Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матча Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ

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