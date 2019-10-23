Футбол
RT на русскомГончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом»
Soccer.ru вчера в 16:54
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила существование из-за безденежья
Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора.
Интерфакс 11:31
Гаджеты
В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5
Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa 10:34
Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
Наука
Известно, как ленточные черви защищаются от переваривания
Команда российских ученых сообщила, что им удалось выделить и описать неизвестные ранее белки ленточных червей, подавляющие активность трипсина и эффективно защищающие паразита от переваривания в кишечнике хозяина.
Goroday.ru 09:42
Общество
В США объяснили задержание бывшего вице-президента ОКР Билалова
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в США из-за нарушений правил пребывания в стране по неиммиграционной визе.
RT на русском 11:18
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
ГЛАС.RU 05:04
Армия и оружие
МИД РФ потребовал от США прекратить оккупацию Эт-Танфа
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия требует, чтобы Соединенные Штаты прекратили оккупацию Эт-Танфа в Сирии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11:47
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС 12:10
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
RuNews24.ru вчера в 14:28
Политика
Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США
Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.
РБК 12:35
Авто
Стали известны сроки появления Skoda Karoq в России
Руководитель российского офиса Skoda Ян Прохазка рассказал, что компактный кроссовер марки Karoq появится в России в начале следующего, 2020 года.
Motor вчера в 13:03
Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции
«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
Rambler News Service 12:36
Космос
Ученый рассказал о технологии инопланетян, заметной с Земли
Телеканал 360° 21 октября в 03:21
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
ITZine.ru вчера в 09:00
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране
Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 12:45
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Общество
Суд в США запретил отцу мешать семилетнему сыну сменить пол
REGNUM вчера в 13:19
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Спорт
Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 11:05