Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ

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