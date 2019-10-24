Футбол

RT на русскомRT на русскомГончаренко заявил, что игроки ЦСКА зачастую излишне торопятся в атаке

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения команды в матче с венгерским клубом «Ференцварош» в третьем туре группового этапа Лиги Европы высказал своё мнение о проблемах в атакующих действиях игроков.
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