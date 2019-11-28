Энергетика
REGNUMГончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»
Гончарук заверил, что в этом вопросе у кабмина есть полное взаимопонимание с компанией «Нафтогаз Украины». Премьер не объяснил, о каком именно решении идет речь и как будет работать механизм защиты.
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Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Хоккей
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
Происшествия
Суд приговорил сотрудника «Голоса» Удота к обязательным работам
Сотрудник движения "Голос" Роман Удот получил 320 часов обязательных работ.
Политика
В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.
Общество
Суд отклонил апелляцию «Газпрома» в части принципа «бери или плати»
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках российского газа на Украину в части принципа "бери или плати", а также запрета на реэкспорт российского газа.
Общество
Театр.doc заявил о полицейской проверке трех спектаклей
Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc из-за жалоб граждан, заявили в пресс-службе театра.
Биатлон
Глазырина заняла пятое место в спринте на Кубке IBU
Происшествия
Из-за угрозы взрыва эвакуированы суды в Москве и Санкт-Петербурге
Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент "Ъ".
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Культура
Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним
Шоу, созданное в 1989 году Мэттом Гроунингом, растянулось на 31 сезон, став самым продолжительным комедийным сериалом в США.
Общество
Райффайзенбанк устранил сбой с двойными списаниями со счетов
Райффайзенбанк отменил операции с повторным списанием, которые произошли из-за сбоя в работе кредитной организации, сам сбой устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Наука
В Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире
Политика
Глава МИД Украины раскритиковал Apple за российский Крым
Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую корпорацию Apple за российский Крым.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Наука
Ученые назвали причины вымирания неандертальцев
Ученые построили модели, имитирующие развитие популяции неандертальцев и пришли к выводу, что для объяснения вымирания этой ветви рода Homo не нужны никакие дополнительные факторы.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Политика
Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Политика