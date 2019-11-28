Гончарук заверил, что в этом вопросе у кабмина есть полное взаимопонимание с компанией «Нафтогаз Украины». Премьер не объяснил, о каком именно решении идет речь и как будет работать механизм защиты.

Гончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»

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