Энергетика
RT на русскомНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Происшествия
Житель Тольятти получил 20 лет колонии за убийство годовалой дочери
Самарский областной суд избрал меру пресечения в виде заключения в колонию строгого режима на 20 лет по отношению к жителю Тольятти, который избил до смерти свою годовалую дочь.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Кино
Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Энергетика
«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Хоккей
Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
Единоборства
Александр Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии своего поединка.
Футбол
Подрезать «Базель»: удастся ли «Краснодару» пробиться в евровесну
«Краснодар» сыграет со швейцарским «Базелем» и постарается сделать еще один шаг к плей-офф.
Политика
74% жителей Украины поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко
Большинство жителей Украины поддерживают идею снять депутатскую неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко, если Генпрокуратура обратится с такой просьбой к Верховной раде Украины.
Футбол
Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов
Форвард Баварии Роберт Левандовски вышел на первое по голам за клуб в матчах Лиги чемпионов.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов
"Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования", - говорится в тексте документа.
Общество
Двух майоров ФСБ заподозрили в организации преступной ЧВК «Е.Н.О.Т.»
Следственный комитет назвал преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества», известной как частная военная компания «Е.Н.О.Т. корп.». Ее лидера и участников обвинили в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах по приказу кураторов — двух майоров ФСБ.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл
Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия
В Пятигорске произошел взрыв на пивоварне, есть погибшие
Взрыв и пожар произошли на территории частной пивоваренной компании в Пятигорске, сообщает 28 ноября пресс-центр главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.