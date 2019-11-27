Гончарук заверил, что в этом вопросе у кабмина есть полное взаимопонимание с компанией «Нафтогаз Украины». Премьер не объяснил, о каком именно решении идет речь и как будет работать механизм защиты.

Гончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

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Политика Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Футбол Левандовски забил 4 гола в матче Лиги чемпионов Польский нападающий творит что-то невероятное в этом сезоне. За 5 матчей в Лиге чемпионов в этом году он забил уже 10 голов.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Политика Украина оценила нанесенный возвращенным кораблям ущерб в $2,3 млн По предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен ($2,3 млн), заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Наука СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".