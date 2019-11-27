Энергетика
REGNUMГончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»
Гончарук заверил, что в этом вопросе у кабмина есть полное взаимопонимание с компанией «Нафтогаз Украины». Премьер не объяснил, о каком именно решении идет речь и как будет работать механизм защиты.
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Общество
Опубликованы фото концептов новых плацкартных вагонов
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Киберспорт
В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря
При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Политика
Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа
Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в подмосковном Одинцово
В Одинцово Московской области загорелся двухэтажный жилой дом. Инцидент произошел в деревне Назарьево.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
Три девушки обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах
Американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах сразу три девушки.
Футбол
Левандовски забил 4 гола в матче Лиги чемпионов
Польский нападающий творит что-то невероятное в этом сезоне. За 5 матчей в Лиге чемпионов в этом году он забил уже 10 голов.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Политика
Украина оценила нанесенный возвращенным кораблям ущерб в $2,3 млн
По предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен ($2,3 млн), заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Культура
На экраны выходит российский фильм ужасов «Тварь»
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Наука
СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии
В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Экономика
Игра в преференции: из-за льгот для бизнеса регионы потеряли 211 млрд
По оценке Минфина, в прошлом году регионы недополучили 211 млрд рублей из-за льгот по обоим видам налогов.
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Общество
Ученые рассказали об опасности жизни в квартирах и домах
Американские ученые выяснили, почему дома и квартиры опасны для проживания людей.
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие