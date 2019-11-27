Энергетика
REGNUMГончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»
Гончарук заверил, что в этом вопросе у кабмина есть полное взаимопонимание с компанией «Нафтогаз Украины». Премьер не объяснил, о каком именно решении идет речь и как будет работать механизм защиты.
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Авто
Фото новой Lada 4x4 появились в Сети
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл
Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Авто
Администрация Оренбурга арендует автомобиль за 890 000 рублей в год
Киберспорт
Игрок в CS:GO помог забанить более 14 тысяч читеров, используя ИИ
Игрок в CS:GO 2Eggs разработал искусственный интеллект HestiaNet, с помощью которого Valve забанила более 14 тысяч читеров.
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева выложила фото после бани без косметики
Подписчики, которые привыкли видеть Ларису Андреевну тщательно загримированную, остались в восторге: она и без всякой косметики чудо как хороша.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Здоровье
Минздрав России прогнозирует в январе пик заболеваемости гриппом
В декабре Россию начнёт захлёстывать грипп. В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости в январе и начале февраля.
Авто
Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Здоровье
Курильщиков предостерегают от занятий спортом
По словам эксперта, у заядлого курильщика суженные сосуды и при занятиях спортом нагрузка на сердце и легкие значительно увеличивается, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Космос
Источники: российской сверхтяжёлой ракете добавят задач
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Политика
Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду
Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.
Транспорт
В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах
По словам депутата, поправки предполагают введение бесплатного проезда по платным трассам автомобилям, на которых установлен персонифицированный знак «Инвалид».
Общество
Роскачество назвало лучшие российские вина
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Армия и оружие
В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.