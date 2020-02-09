Политика
RT на русскомГончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
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Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции
Россиянин Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Политика
Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию
Скандал с выборами министра-президента немецкой земли Тюрингия вызывает серьёзные вопросы о состоянии демократии в ФРГ.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Футбол
Бетис — Барселона 2:3
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца
Общество
Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион», продлив победную серию
«ПСЖ» в матче 24-го тура французской Лиги 1 принимал «Лион».
Футбол
Рэмси может покинуть «Ювентус» предстоящим летом
Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмси может сменить клуб предстоящим летом.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Происшествия
СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Наука
Ученые расшифровали геном возбудителя новой клещевой инфекции
Недавно международный коллектив эпидемиологов и генетиков расшифровал полный геном одного из штаммов бактерии Borrelia miyamotoi, которая живет в клещах и становится причиной заболевания.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Гаджеты
Huawei запустит в России сети Wi-Fi шестого поколения
Китайская компания Huawei представила в России линейку устройств для беспроводной связи нового поколения Wi-Fi 6 (802.11ax).
Политика
Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Здоровье
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Космос
Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу
Комета 67P/ Чурюмов-Герасименко (полное название кометы Розетты) пересекла границу своей орбиты вокруг Солнца известную как линия инея.
Культура