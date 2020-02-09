Политика

RT на русскомRT на русскомГончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
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Гончарук анонсировал сокращение госаппарата

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019.
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