Политика
ИзвестияГончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%
Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в воскресенье, 9 февраля.
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Футбол
Фанаты «Малаги» устроили похороны клуба, пройдя по улице с гробом
Фанаты «Малаги» перед домашним матчем 27-го тура испанской Сегунды с «Нумансией» устроили похороны клуба.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Напомним, сегодня самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Усинск совершил аварийную посадку в аэропорту пункта назначения.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Экономика
Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС
Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Общество
Появились сообщения о скачке радиации в Москве
В социальных сетях появились сообщения о скачке радиации на юго-востоке Москвы.
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
«Академик Черский» рассматривался как один из вариантов достройки «Северного потока – 2». В декабре министр энергетики Александр Новак отмечал, что завершить строительство газопровода можно в течение нескольких месяцев даже без участия иностранных подрядчиков.
Кино
Сегодня в Лос-Анджелесе вручат «Оскар»
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Общество
Мать встретилась с умершей дочкой в виртуальной реальности
Кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться в виртуальной реальности со своей умершей три года назад дочкой Найоной.
Кино
В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Происшествия
NBC: в Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке
Неизвестный мужчина в воскресенье открыл огонь на территории полицейского участка в Бронксе, один полицейский был ранен.
Происшествия
СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Происшествия
Автобус с 70 детьми перевернулся в Чехии
«Близ города Лоуны перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей», — заявил Даниэл Витек.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что уже спустя два дня после отказа от сахара в организме происходят изменения в лучшую сторону.
Технологии
Новое ПО поможет приложениям экономить 85% памяти смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, новое программное приложение, которое помогает не захламлять внутреннюю память телефона, уже названо AppStreamer.
Фигурное катание
Алина Загитова лишилась лидерства в рейтинге лучших фигуристок мира
Еще одна россиянка Евгения Медведева замыкает пятерку лучших фигуристок мира по версии ISU.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить военные самолёты Китая
Военно-воздушные силы Тайваня сегодня предприняли попытку перехвата военных самолётов материкового Китая.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.