Политика

ИзвестияИзвестияГончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%

Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в воскресенье, 9 февраля.
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Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата

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Премьер-министр Украины анонсировал сокращение госаппарата на 10%

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019.
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