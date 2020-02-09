Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в воскресенье, 9 февраля.

Экономика Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

Общество Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.

Политика Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки «Академик Черский» рассматривался как один из вариантов достройки «Северного потока – 2». В декабре министр энергетики Александр Новак отмечал, что завершить строительство газопровода можно в течение нескольких месяцев даже без участия иностранных подрядчиков.

Шоу-бизнес Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.

Общество Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.

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