Политика

ИзвестияИзвестияГончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%

Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в воскресенье, 9 февраля.
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Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата

РИА Новостивчера в 12:55

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%

RT на русскомвчера в 14:29

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%

Известиявчера в 13:19

Украинские премьер анонсировал сокращения госаппарата на 10%

Газета.Ruвчера в 13:25

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%

Московский Комсомолецвчера в 13:09

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата

News.ruвчера в 13:20

Премьер-министр Украины анонсировал сокращение госаппарата на 10%

REGNUMвчера в 14:09
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Происшествия

СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 06:42
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Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
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Тульский «Арсенал» пытается арендовать Александра Кокорина

ИА "Тульские новости" в своем материале сообщило, что Тульский «Арсенал» предпринимает попытки заполучить форварда Александра Кокорина.
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Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
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НАСА обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
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Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020

Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
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Политика

В Кремле оценили работу правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным вопрос о "пересмотре" работы правительства Дмитрия Медведева.
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
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Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии

Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
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Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
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«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»

«Севилья» в гостях уступила «Сельте» 9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана

Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
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Отмечается, что ракета оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110», то есть до более 500 километров.
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В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

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Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
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Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

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В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

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В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019.
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