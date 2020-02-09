Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в воскресенье, 9 февраля.

Происшествия СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.

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Происшествия Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

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