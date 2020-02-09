Политика
ИзвестияГончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%
Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в воскресенье, 9 февраля.
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Происшествия
СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Футбол
Тульский «Арсенал» пытается арендовать Александра Кокорина
ИА "Тульские новости" в своем материале сообщило, что Тульский «Арсенал» предпринимает попытки заполучить форварда Александра Кокорина.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Космос
НАСА обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
Технологии
Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020
Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
Политика
В Кремле оценили работу правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным вопрос о "пересмотре" работы правительства Дмитрия Медведева.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии
Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Футбол
«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»
«Севилья» в гостях уступила «Сельте» 9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана
Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Армия и оружие
Иран представил новую ракету малой дальности с композитным двигателем
Отмечается, что ракета оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110», то есть до более 500 километров.
Армия и оружие
Россия ответила на ультиматум Эрдогана мощнейшими воздушными ударами
Попытки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана запугать российских и сирийских военных, увенчались лишь колоссальными потерями для террористов в провинции Идлиб, что было вызвано масштабнейшими ударами ВКС России, возобновлёнными через 36 часов после военного ультиматума турецкого лидера.
Политика
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Биатлон
Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Общество
Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости
Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.