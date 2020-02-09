Политика
ИзвестияГончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%
Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в воскресенье, 9 февраля.
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Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Общество
Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области.
Здоровье
Андрей Зыков рассказал о разработанных социальных законах на Колыме в 2019 году
Первый заместитель председателя Магаданской областной Думы Андрей Зыков рассказал о законотворческой деятельности и работе в избирательном округе в 2019 году.
Общество
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян. Об этом сообщил «Известиям» директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Общество
Китай на борьбу с коронавирусом выделил уже более $10 млрд
Власти Китая на сегодняшний день выделило на борьбу с коронавирусом уже 71,8 млрд юаней (около $10,3 млрд), сообщает Минфин страны.
Политика
Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию
Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Общество
Онколог назвал способный вызвать рак продукт
Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Кино
«Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий» получил «Кролик Джоджо»
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Армия и оружие
СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
Экономика
Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» проходит сейчас в Лос-Анджелесе
Мероприятие проводится уже в 92 раз. В Лос-Анджелесе на сцене театра Dolby в эти минуты проходит вручение премии "Оскар".
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.
Происшествия
В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела
Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.
Хоккей
Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:1 победил "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Культура
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Союза композиторов Петербурга Бориса Березовского, похороны планируются в четверг на Комаровском кладбище.