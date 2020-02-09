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Политика Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.

Происшествия В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.