Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВГончарук назвал достижением Киева контракт с Москвой на транзит газа

Подписание контракта политик назвал достижением властей Украины. Ранее сообщалось, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины за январь сократился в три раза. Напомним, 20 декабря Москва и Киев заявили о согласовании нового договора на транзит газа сроком на пять лет.
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