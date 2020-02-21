Экономика
ИзвестияГончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
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Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Общество
Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года
«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.
Авто
Представили Volkswagen Caddy нового поколения
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Общество
Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя
Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Происшествия
Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
Гаджеты
Apple «обернет» новый iPhone в экран
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
Единоборства
Амосов одолел Рута в главном бою турнира Bellator 239
В рамках соревнований состоялся бой украинца Ярослава Амосова против Эда Рута из Америки.
Музыка
BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом
Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
Происшествия
Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Здоровье
Названы 5 ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Еще одним ранним симптомом рака легких, который часто пропускают, является одышка.
Наука
В Сибири нашли замерзшего жаворонка возрастом 46 тысяч лет
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
Авто
АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada за 1 млн рублей
Представители АвтоВАЗа Стас Березий рассказал, кому именно нужен автомобиль Lada Vesta Sport, стоимость которого составляет примерно миллион рублей.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Шоу-бизнес
Похудевшая на 20 кг Скулкина опубликовала фото в леггинсах
Звезда Comedy Woman опубликовала в Инстаграме фото, на котором она позирует в облегающих леггинсах.
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой растет невероятной красавицей
Дочь Екатерины Климовой растет невероятной красавицей Фотография 18-летней Елизаветы пленила пользователей Сети.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.