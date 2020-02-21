Экономика

ИзвестияИзвестияГончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа

Газета.Ruвчера в 16:02

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Известиявчера в 12:18

«Нафтогаз» считает заключение контракта о транзите с РФ своей заслугой, а не правительства

ТАССвчера в 08:33

Из-за контракта с Россией Украина сохранила цены на газ

Телеканал 360°вчера в 11:38

На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

РИА Новостивчера в 10:50

Гончарук сказал, от чего Россия спасла Украину новым транзитным контрактом

REGNUMвчера в 08:25

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

RT на русскомвчера в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК вчера в 04:34
Гаджеты

Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro

3DNews вчера в 23:47
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.
Инфорос 20 февраля в 23:45
Политика

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Политика Сегодня 01:43
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Известия 19 февраля в 22:57
Общество

Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года

«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.
Алтайская правда 20 февраля в 20:04
Авто

Представили Volkswagen Caddy нового поколения

Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Новые автомобили вчера в 01:55
Общество

Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя

Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.
РИА Новости 02:25
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Российская газета 02:13
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
АТВмедиа 20 февраля в 01:00
Политика

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 01:54
Хоккей

Овечкин сфотографировался с пожарными, которые приехали к его соседу

Чемпионат 00:57
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Происшествия

Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
ТАСС вчера в 07:46
Гаджеты

Apple «обернет» новый iPhone в экран

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
ToDay News Ufa вчера в 15:54
Единоборства

Амосов одолел Рута в главном бою турнира Bellator 239

В рамках соревнований состоялся бой украинца Ярослава Амосова против Эда Рута из Америки.
Лезги газет 00:44
Музыка

BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом

Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
ИА InterMedia 00:54
Происшествия

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Интерфакс 00:01
Здоровье

Названы 5 ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают

Еще одним ранним симптомом рака легких, который часто пропускают, является одышка.
MedikForum.ru вчера в 22:01
Наука

В Сибири нашли замерзшего жаворонка возрастом 46 тысяч лет

МИР 24 вчера в 07:30
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
RT на русском вчера в 20:01
Авто

АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada за 1 млн рублей

Представители АвтоВАЗа Стас Березий рассказал, кому именно нужен автомобиль Lada Vesta Sport, стоимость которого составляет примерно миллион рублей.
Актуальные Новости 19 февраля в 03:14
Общество

Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Реальное время 20 февраля в 01:27
Шоу-бизнес

Похудевшая на 20 кг Скулкина опубликовала фото в леггинсах

Звезда Comedy Woman опубликовала в Инстаграме фото, на котором она позирует в облегающих леггинсах.
Uznayvse.ru вчера в 14:04
Армия и оружие

Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер

Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Военное обозрение 20 февраля в 07:56
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости вчера в 04:31
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета вчера в 06:31
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой растет невероятной красавицей

Дочь Екатерины Климовой растет невероятной красавицей Фотография 18-летней Елизаветы пленила пользователей Сети.
Экспресс газета 01:26
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

Российская газета вчера в 16:34
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное