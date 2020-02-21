Экономика

РЕН ТВРЕН ТВГончарук назвал достижением Киева контракт с Москвой на транзит газа

Подписание контракта политик назвал достижением властей Украины. Ранее сообщалось, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины за январь сократился в три раза. Напомним, 20 декабря Москва и Киев заявили о согласовании нового договора на транзит газа сроком на пять лет.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа

Газета.Ru21 февраля в 16:02

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Известия21 февраля в 12:18

Из-за контракта с Россией Украина сохранила цены на газ

Телеканал 360°21 февраля в 11:38

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

RT на русском21 февраля в 11:55

На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

РИА Новости21 февраля в 10:50

Гончарук сказал, от чего Россия спасла Украину новым транзитным контрактом

REGNUM21 февраля в 08:25

«Нафтогаз» считает заключение контракта о транзите с РФ своей заслугой, а не правительства

ТАСС21 февраля в 08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Армия и оружие

В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО

РИА Новости 17:39
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Коммерсантъ вчера в 17:59
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт вчера в 03:10
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Наука

Ученые обнаружили череп крошечного динозавра

Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.
РЕН ТВ вчера в 21:36
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Происшествия

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Газета.Ru 21:51
Хоккей

Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

Напомним, что Ковальчук сменил уже третий клуб в нынешнем сезоне НХЛ. До этого он защищая цвета "Лос-Анджелес Кингз".
Газета.Ru 21:41
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Экономика сегодня 00:42
Космос

Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов

В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
РЕН ТВ 17:51
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Коммерсантъ 03:29
Общество

Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Политика Сегодня 09:04
Общество

Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
РИА Новости 21:50
Политика

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Известия 21:00
Космос

Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com 12:25
Авто

Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Tvoe-avto.com 21 февраля в 07:37
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Армия и оружие

Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США

Военно-морской флот России взял на контроль вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США USS Ross.
РБК 11:24
Общество

США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
News.ru вчера в 18:20
Футбол

Икарди метал стулья из-за непопадания в состав на матч с «Боруссией»

Мауро Икарди весь матч в Дортмунде провёл на скамейке запасных.
Евро-футбол.ру 12:56
Общество

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла, советует он.
РИА Новости 19:21
Культура

Как Украина подарила России звезду мирового балета

Московский Комсомолец вчера в 11:14
Авто

Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году

Эксперты назвали самые ликвидные автомобили 2019 года. Для этого им пришлось исследовать 194 автомобиля.
ToDay News Ufa 02:18
Спорт

Посвященный Брайанту свитер Овечкина продан на аукционе за $9150

РЕН ТВ 15:12
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео

Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
Bimru.ru вчера в 04:37
Здоровье

Organic Welcome советует употреблять два банана в день

Эксперты портала Organic Welcome рассказали, что произойдёт с организмом, если употреблять два банана в день.
Актуальные Новости 06:50
Теннис

Касаткина уступила на турнире в Дохе

Газета.Ru 12:31
Экономика

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник партийный секретарь Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
РИА Новости 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное