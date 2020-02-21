Экономика
РЕН ТВГончарук назвал достижением Киева контракт с Москвой на транзит газа
Подписание контракта политик назвал достижением властей Украины. Ранее сообщалось, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины за январь сократился в три раза. Напомним, 20 декабря Москва и Киев заявили о согласовании нового договора на транзит газа сроком на пять лет.
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Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Наука
Ученые обнаружили череп крошечного динозавра
Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Хоккей
Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
Напомним, что Ковальчук сменил уже третий клуб в нынешнем сезоне НХЛ. До этого он защищая цвета "Лос-Анджелес Кингз".
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Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Космос
Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов
В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
Общество
Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Общество
Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Армия и оружие
Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США
Военно-морской флот России взял на контроль вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США USS Ross.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Футбол
Икарди метал стулья из-за непопадания в состав на матч с «Боруссией»
Мауро Икарди весь матч в Дортмунде провёл на скамейке запасных.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла, советует он.
Культура
Как Украина подарила России звезду мирового балета
Авто
Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году
Эксперты назвали самые ликвидные автомобили 2019 года. Для этого им пришлось исследовать 194 автомобиля.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео
Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
Здоровье
Organic Welcome советует употреблять два банана в день
Эксперты портала Organic Welcome рассказали, что произойдёт с организмом, если употреблять два банана в день.
Теннис
Касаткина уступила на турнире в Дохе
Экономика
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник партийный секретарь Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.